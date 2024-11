Thesocialpost.it - Lee Ryan si è sposato: il cantante dei Blue è convolato a nozze con la compagna storica

Lee, il famosodella band britannica, hanuovamente Verity Paris a Siviglia, il 7 ottobre 2024. Sebbene la coppia fosse già legalmente sposata da un paio di anni, con una cerimonia privata a Gibilterra, questa volta hanno voluto condividere il loro amore con una festa sontuosa, circondati da amici e familiari, tra cui anche i compagni della band: Simon Webbe, Duncan James e Antony Costa. Durante la cerimonia,si è detto profondamente emozionato e ha descritto la giornata come un vero “sogno”. Le loro tre figlie hanno acto i genitori all’altare: le due maggiori come damigelle e la più piccola, una neonata, è stata acta dallo stessolungo la navata. La coppia ha scelto Never Break di John Legend come colonna sonora per il loro primo ballo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official(@officialha parlato apertamente del supporto incondizionato di Verity, che gli è stata accanto in un periodo complesso della sua vita.