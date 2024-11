Amica.it - Lady Gaga è nella sua dark era: anche i capelli sono nero corvino

Che sia la suaera non c’è dubbio.e il suo team hanno costruito una nuova immagine per il nuovo disco, che al momento si chiama ancora LG7. In attesa di scoprire il nome del settimo album in studio, la cantante italo americana, 38 anni sta sfoggiando una nuova capigliatura, presentenel singolo di debutto del nuovo disco, Disease, uscito il 29 ottobre. GUARDA LE FOTO I mille volti di: la ricordate agli esordi? Le foto più belle di ieri e di oggigoth per Disease Nel videoclip,appare con ilunghissimi e corvini mentre combatte e affronta i suoi demoni, rappresentati da altre versioni di sé (ovvero ledel passato, secondo l’interpretazione del video da parte dei suoi fan).