Linkiesta.it - La maratona televisiva per le elezioni americane, su Sky Tg24

Leggi tutto su Linkiesta.it

La battaglia per la Casa Bianca entra nel vivo. Il 5 novembre gli elettori statunitensi saranno chiamati a scegliere tra Kamala Harris e Donald Trump, candidati opposti, simbolo di una nazione divisa. Il voto si avvicina e Skyseguirà in diretta ogni mossa dei candidati, svelando non solo l’esito di questa cruciale contesa, ma anche le implicazioni geopolitiche che influenzeranno il mondo intero. “America 2024 – Harris vs Trump” è il titolo delladel canale all news diretto da Giuseppe De Bellis, che andrà in onda dalle 23 di domani fino alle 19.50 del 6 novembre, con un totale di oltre venti ore di programmazione dedicata alla sfida tra la vicepresidente Harris e l’ex presidente Trump per la Casa Bianca. Lo speciale sarà arricchito da collegamenti in diretta dagli headquarter di Kamala Harris e Donald Trump, dalla Pennsylvania, uno degli Stati chiave della battaglia elettorale e da Bruxelles, Londra, Gerusalemme e Beirut, per seguire ora dopo ora gli sviluppi del voto e le reazioni internazionali, legate all’enorme impatto che l’esito delle presidenziali statunitensi avrà sugli equilibri geopolitici, anche alla luce dei numerosi conflitti in corso.