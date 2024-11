Ilfoglio.it - La maledizione e la solitudine di Israele

Leggi tutto su Ilfoglio.it

La sofferenza ebraica ha raggiunto, che dovrebbe proteggere tutti i suoi cittadini da essa” scrive Pascal Bruckner sul Point. “Da terra di accoglienza e rifugio, ora è diventata terra di esilio e di pericolo, soggetta agli attacchi terroristici dei sostenitori dell’Iran e alla riprovazione delle élite del mondo occidentale. Lo stato protettivo e demiurgico è a sua volta un ghetto assediato.è prima di tutto un territorio senza confini, che cambiano continuamente a causa dei conflitti tra i sostenitori di una pace giusta con i palestinesi e i militanti espansionisti che vogliono annettere la terra e scacciare gli occupanti arabi, in Giordania a est e in Egitto a sud. Stabilire un confine riconosciuto a livello internazionale sarebbe terapeutico per entrambi i popoli, ma per il momento rimane una chimera.