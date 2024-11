Cultweb.it - La carta da forno è cancerogena? Ecco a cosa fare attenzione

Ladaè potenzialmente. La colpa è da addebitare ai famigerati PFAS, acronimo di perfluorinated alkylated substances. Composti perfluoroalchilici, noti per le loro proprietà idrorepellenti e resistenti al calore, presenti anche nelle creme solari. E in tutti quei prodotti che necessitano di particolare resistenza alle alte temperature. Come testimoniano alcune ricerche, si tratta di sostanze che possono essere cancerogene o che comunque hanno una pericolosità intrinseca. Come detto, i PFAS hanno un ruolo importante nella funzionalità delladaperché respingono l’acqua, il grasso e le alte temperature. In poche parole, trasformano anche la più vecchia delle teglie in una antiaderente. Proprio per questa resistenza al calore, però, i PFAS sono pericolosi. Essi si degradano facilmente e, a lungo andare, possono accumularsi nel nostro organismo.