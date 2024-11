Secoloditalia.it - Kamala vista da vicino: Rampini la vota disgustato, Cazzullo ammette: “Trump vero leader, lei no”

Grandi firme italiane all’opera sulle elezioni, ma con meno fiato alle trombe perHarris. La grande speranza dem,da, rivela infatti tutta la sua inconsistenza. Le grandi firme italiane, che ripudiano Donaldneanche fosse Voldemort, non riescono però a vedere inHarris un alter ego in gonnella di Harry Potter. Anzi, fanno di tutto per alludere alla sua pochezza politica. Nel giro di poche ore il Corriere della Sera ha ospitato due stroncature tanto sonore quanto autorevoli: di Federicoe di Aldo. Cosa potevano dire di tanto diverso i nostri prodi editorialisti?, che è registrato come elettore negli Usa, si è detto “costretto arla, probabilmente turandosi il naso, alla maniera di Indro Montanelli ai tempi della Democrazia cristiana.