Calciomercato.it - Juventus, conferenza pre Lille di Thiago Motta: “David? Grande fiducia in Vlahovic” | LIVE

Vigilia di Champions League per la Juve, impegnata domani sul campo del: le dichiarazioni instampa diLa, dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, punta a riscattare il ko contro lo Stoccarda di due settimana in Champions League a nella trasferta di domani sera con il(LaPresse) – Calciomercato.itLa squadra dicerca continuità di risultati tra Serie A ed Europa, con il tecnico bianconero che alla vigilia presenta instampa la sfida contro i francesi. “È uno in più nella squadra e domani ci potrà dare una mano, sia dall’inizio che a partita in corso. Siamo contenti di averlo con noi. A parte Bremer, Milik e Nico Gonzalez tutti gli altri stanno bene e sono pronti per giocare” “Horispetto per Genesio,e tutti gli altro giocatori del. Giocano collettivamente molto bene e sono una squadra solida.