Il biglietto verde resta al top delle valute internazionali

CHI NON HA simpatia per gli Stati Uniti se ne faccia una ragione: il dollaro statunitense resterà ancora per molto il re. Parola di Jeffrey Cleveland (nella foto a destra), capo economista della casa di investimenti Payden&Rygel che nelle scorse settimane ha dedicato un’ampia analisi al. "Sebbene esistano circa 180nel mondo, solo un numero ristretto di esse gioca un ruolo di primo piano nel commercio internazionale, nella finanza e nelle riserve valutarieprincipali banche centrali" ha scritto Cleveland. Tra queste, secondo l’economista, il dollaro è decisamente la più importante e il suo status è rimasto pressoché inalterato nel corso degli ultimi decenni.