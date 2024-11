Secoloditalia.it - I soldati ucraini si scontrano per la prima volta con le truppe nordcoreane nella regione di Kursk

La guerra in Ucraina è a una s. Per ladall’inizio del conflitto idi Kiev sono entrati in “combattimento” contro leinviate da Putinoccupata di. Per settimane si è parlato del coinvolgimento nordcoreano sul fronte russo ed ucraino e oggi è arrivata la conferma che i militari del dittatore coreano Kim hanno messo “gli stivali sul terreno di battaglia”. A dare notizia del contrasto tra i due schieramenti è stato Andriy Kovalenko, a capo del entro per la lotta alla Disinformazione per il consiglio nazionale di Sicurezza e Difesa ucraina.