Isaechia.it - Grande Fratello, Clayton Norcross interessato ad un’inquilina, la reazione degli altri: “Sta fuori di testa!”

Leggi tutto su Isaechia.it

infatuato di? E no, non è Amanda Lecciso! Diversamente da quanto aveva rivelato nelle scorse settimane, il bel Thorne di Beautiful sarebbea un’altra sua compagna di avventura nella Casa del. A sganciare la bomba durante una chiacchierata in giardino è stato Luca Calvani. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha raccontato a Enzo Paolo Turchi, Javier Martinez e a Mariavittoria Minghetti di una confidenza fattagli da Iago Garcia: Prima della lezione di danza è venuto Iago a dirmi: “Luca, ho fatto sauna cone lui mi ha chiesto se secondo lui doveva farsi avanti lui con Mariavittoria o aspettare che fosse lei a fare il primo passo. E io non ci credevo”, mi ha detto. “Pensavo stesse scherzando. Ma no! Lui era serio. Non capisco!”.