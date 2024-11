Inter-news.it - Giaccherini avvisa l’Inter: «Conte sa come prepararla! Lavora duro»

Leggi tutto su Inter-news.it

dice la sua sulla prossima partita tra Inter e Napoli, scontro diretto a San Siro. L’ex giocatorei nerazzurri, parlando di Antonio. PARTITA STORTA – Emanuele, intervenuto su Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sulla sconfitta per 0-3 del Napoli contro l’Atalanta: «Il percorso del Napoli è di grande livello, può capitare una partita stortaquella contro l’Atalanta, che è una squadra che può battere chiunque. La forza del Napoli deve essere quella dell’umiltà. C’erano stati dei segnali già nelle precedenti sfide degli azzurri di qualcosa che non funzionava, il percorso è lungo ed Antoniosasi fa». Avviso alin vista dello scontro diretto di domenica:sa! LAVORO –sull’esperienza di: «Anche le esperienze all’estero gli hanno insegnato tanto nel gestire determinate situazioni, se guardo al percorso che ha fatto anche in Inghilterra vedo che è maturato.