Lanazione.it - Figline-S. Donato Tavarnelle. Derby intenso, pari giusto

0 SAN1965: Pagnini, Ciraudo, Simonti, Allushaj (6’ Milli), Francalanci, Nobile (67’ Bartolozzi), Zellini, Borghi (58’ Cavaciocchi), Mugelli (45’ Nyamsi), Torrini, Ciravegna (88’ Remedi) All.: Tronconi. SAN: Leoni, Croce, Carcani, Gistri, Cecchi, Bruni, Ascoli, Vitali Borgarello, Menga (73’ Pecchia), Sylla (90’ Senesi), Dema. All.: Bonuccelli. Arbitro: Brozzoni di Bergamo. Note: spettatori 400 circa. Angoli: 0-2. Ammoniti: Ascoli, Ciravegna. Espulso al 72’ Ascoli per doppia ammonizione.– Finisce senza reti, ma anche senza sbadigli. È stata una sfida equilibrata frae San. In avvio più determinati i gialloblù di casa, poi sono gli ospiti a farsi vedere dalle parti di Pagnini. Al pronti, via (2’) scambio fra Mugelli e Zellini che calcia a rete, Leoni risponde con sicurezza.