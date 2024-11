Deve uscire una delusione Addio al Grande Fratello per la concorrente | costretta a salutare tutti

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

, chi lascerà la Casa stasera? Nella puntata di lunedì 4 novembre uno tra Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti, Amanda Lecciso e Iago García dovrà abbandonare il reality condotto da Alfonso Signorini. L’ad uno dei concorrenti non sarà, ovviamente, l’unico tema dell’appuntamento su Canale 5. Contemporaneamente ci sarà, infatti, l’ingresso di un nuovo protagonista. Ci riferiamo ad Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna, il cui nome è stato annunciato già da giorni e che finalmente varcherà la porta della Casa del GF 2024. Nel frattempo gli inquilini sono rimasti senza parole per quanto detto da Clayton Norcross. A quanto pare l’attore di Beautiful è così sicuro del suo fascino da dimenticare che lì dentro ha 40 anni in più delle donne di questa edizione Leggi anche: “È andato fuori di testa”.