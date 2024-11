Amica.it - Dagli esordi al successo fino alla tragica scomparsa: stasera in tv c'è "Back To Black" il film sulla vita e la musica di Amy Winehouse

La voce inconfondibile. La suatravagliata. E quellafine. Un’esistenza vissutaall’eccesso per 27 anni.in tv in prima visione va in onda ilTo. Ovvero il ricordo di Amy. Arriva su Sky il biopiccantautrice inglesenel 2011. L’appuntamento è per lunedì 4 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su Now e disponibile on demand. Su Sky ilsarà disponibile on demand anche in 4K. Undi AmyLa regista Sam Taylor-Johnson, quella del primo 50 sfumature, ma soprattutto, di Nowhere boy (2009) sul giovane John Lennon, racconta in modo appassionato e potente uno dei più grandi talenti degli Anni 2000. Cercando di mettere a fuoco come i demoni personali – e qualche incontro tossico – abbiano fatto a pezzi Amy