Cisal Sparanise Grande | L’agricoltura ha lasciato spazio alle crisi aziendali

Tempo di lettura: 2 minuti“Ail tempo delle scelte è dietro le spmentre la cittadinanza vive in un limbo che forse è ancor più deprimente del declino“. Comincia così la lettera aperta che la Dirigente provinciale dellaCaserta Mariannaha affidato questa mattina agli organi di stampa. “Un territorio quello dell’Agro Caleno – scrive la sindacalista – a vocazione agricola, ha assistito nell’arco di una trentennio ad una brusca inversione di tendenza trasformandosi in hub industriale che si è caratterizzato più per leche da volano di sviluppo. La cittadinanza, seppur in maniera per niente indolore, aveva accettato tale conversione auspicando bonifiche e lavoro, purtroppo il tutto si è concretizzato in qualche panchina posta ad abbellire vecchie ville comunali ed in solitari campetti da gioco buoni soltanto come spot pubblicitario. Senza volerci abbandonare al vittimismo, abbiamo constatato come l’occupazione abbia ristorato altri territori, mentre ai nostri giovani non resta altro che emigrare in massa come si faceva negli anni 50, cosa che almeno gli evita una più che probabile presenza nel registro dei tumori, lasciandovecchie generazioni tutti gli interrogativi sulla discarica Ex Pozzi che oramai nel nostro immaginario ha sostituito l’Area 51.