Tvzap.it - Chiara Ferragni, cosa ha rivelato la sua avvocata sul divorzio da Fedez

Leggi tutto su Tvzap.it

, per affrontare ilcon, si è affidata all’Daniela Missaglia, milanese, laurea con lode all’Università di Milano, specializzata in Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone. La legale ha rilasciato un’intervista nella quale racconta alcuni dettagli suldella ex coppia vip. Daniela Missaglia ha parlato dei figli, ma ha anche detto la sua sulle parole usate danei suoi confronti. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Javier del “Grande Fratello” avrebbe avuto una storia con la famosa di “Amici”: le parole di lei Leggi anche: Matteo accetta l’offerta poi la beffa: quanto ha vinto il Ben Affleck di “Affari tuoi” Daniela Missaglia su, dopo che l’ha citata nella canzone L’diha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera nella quale, ad un certo punto, parla anche di