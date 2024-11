Sport.quotidiano.net - Buzzi e Berneschi letali. La Castiglionese vola

2 BALDACCIO 0: Balli, Capogna, Cavallini, Gori, Menchetti, Menci,, Monteiro Ribeiro, Doka, Minocci,(75’ Priorelli). All. Roberto Fani. BALDACCIO: Vaccarecci, Perfetti, Pedrelli, Beretti, Giorni, Bruschi (68’ Mambrini), Giovagnini, Pauselli (68’ Bonavita), Sbardella, Mercuri (75’ Boriosi), Koffi. All. Luca Baldolini. Arbitro: Rinaldi di Empoli. Reti: 2’, 55’. AREZZO - Seconda vittoria di fila, ma soprattutto sesto risultato utile consecutivo per ladi Roberto Fani. I viola non perdonano le buone intenzioni della Baldaccio Bruni e si confermano al secondo posto in classifica, in compagnia della Colligiana, ad una sola lunghezza dalla capolista Affrico che continua la sua serie di vittorie. Sul campo Luciano Giunti dell’Olmoponte la squadra di Roberto Fani parte decisamente con il piglio giusto.