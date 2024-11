Quifinanza.it - Bonus anziani da 850 euro, quando arriva il nuovo assegno per gli over 80

È in arrivo dal 1° gennaio 2025 undel valore di 850mensili e riservato esclusivamente agli, che si aggiungerà all’indennità di accompagnamento che attualmente ammonta a 531,76. I beneficiari potranno così ricevere fino a quasi 1.400al mese, ma i requisiti per averlo, così come quelli legati alla modalità di spesa del, saranno piuttosto stringenti. Di cosa si tratta Ilè undi assistenza a favore deglifragilissimi, da usare solo come copertura per i costi di cura e assistenza. È stato introdotto dall’articolo 34 del decreto legislativo numero 29 del 15 marzo scorso, noto anche come Decreto, in cui sono contenute le norme a tutela della terza età. Si tratta di una sperimentazione del gno Meloni, già aspramente criticata dalle opposizioni per i limiti troppo restrittivi che escludono una vasta platea di persone fragili.