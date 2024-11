Bologna-Monaco Italiano in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutto su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’, la diretta tv e lodelladi Vincenzo, alla vigilia della sfida valida per la quarta giornata della Champions League 2024/25 tra. Dopo aver trovato la prima vittoria casalinga della stagione in campionato contro il Lecce, i rossoblù si sono tolti un grande peso dalle spalle. Al Dall’Ara arriva ora la compagine francese, forte dei suoi 7 punti in classifica, ma contro cui Orsolini e compagni vogliono sbloccarsi, sia dal punto di vista offensivo che a livello di punti. SEGUI LA DIRETTA Ladi Vincenzosi terrà alle ore 15.00 di lunedì 4 novembre, e per ora non è prevista una diretta televisiva, ma non è escluso che il club rossoblù comunichi qualche novità al riguardo nelle prossime ore. Sportface.