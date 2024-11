Lanazione.it - A Fiesole arriva Moreno Il Biondo: il cofondatore degli Extraliscio in concerto

(Firenze), 4 novembre 2024 -“Il” Conficconi calca i palcoscenici da quando aveva 14 anni. Già leader dell’Orchestra di Raoul Casadei e co-fondatore, ha sempre lavorato per elevare la musica popolare italiana, superando i confini della tradizione e aprendo dialoghi sonori innovativi. “Viaggio nella musica popolare” è il progetto musicale che presenterà mercoledì 6 novembre al Teatro di, nell’ambito della rassegna “Autunno Fiesolano”. Al suo fianco ci saranno gli E-Wired Empathy, super-band composta da nomi noti della world music, del pop, del rock e della musica d’autore. I biglietti (posto unico 6 euro) sono disponibili sul sito del teatro www.teatrodi.it, su www.ticketone.it (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055 210804). Dopo l’esperienza con gliIlsta vivendo una rinascita artistica, incentrata sulla musica popolare in tutte le sue forme: un percorso che non si limita alla riscoperta del Liscio, ma coinvolge anche altre tradizioni popolari, come la Taranta, con l’obiettivo di creare uno scambio culturale con musicisti di diversa estrazione e ampliare i confini della World Music.