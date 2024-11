Lanazione.it - Urologia al top. A Careggi il centro da primato italiano

C’è un altroall’ospedale diche non emerge dal Programma esiti Agenas in quanto non presente nelle rilevazioni. L’azienda ospedaliero universitaria nel 2023 si è confermata principaleper volume di interventi (complessivamente aumentati del 17% rispetto al 2019) nell’ambito della chirurgia urologica e robotica, consolidando la leadership a livello nazionale. Per diverse tipologie di operazioni ad alta complessità, l’ospedale fiorentino non ha rivali nel Paese. Raggiunto il traguardo di 742 interventi di asportazione della prostata (con un incremento del 12,2% sul 2019) eseguiti con l’ausilio della chirurgia robotica, una cifra che fa schizzare ilal top d’Italia. La robotica, nel tumore della prostata, consente un’estrema precisione, riducendo il rischio di complicanze e favorendo un recupero più rapido.