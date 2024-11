Anteprima24.it - Sounas: “Non siamo stati il solito Avellino, sotto con il lavoro”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nonil. Tatticamentelenti, ma non abbiamovalutato l’avversario. Abbiamo festeggiato dopo Trapani, ma il giorno abbiamo cominciato a lavorare. C’è tanto da imparare da questa partita. Non bisogna mollare un attimo perché in questa categoria bisogna stare sempre sul pezzo. Da martedì torneremo a lavorare con il sorriso”. E’ questa l’analisi di Dimitros, dopo la sconfitta arrivata con il Taranto. “poco aggressivi ma analizzeremo tutto già da martedì – dice – Nel secondo tempo il Taranto si è difeso, purtroppo negli ultimi metri non abbiamo fatto bene”. “I complimenti vanno ai nostri tifosi perché ci hanno sostenuto nonostante il risultato – conclude– Noi li ringraziamo, per noi sono fondamentali”.