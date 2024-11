Anteprima24.it - Sicurezza alimentare a Napoli, sanzioni per 10.500 euro: sospesa una cucina al Vomero

Tempo di lettura: 2 minutiDa giovedì 31 ottobre scorso, il personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl è entrato in azione per garantire lae, con essa, la salute degli avventori. Le donne e gli uomini dell’Asl1 Centro hanno infatti verificato il rispetto delle normative in diverse attività di ristorazione in zona(con l’ausilio della Polizia di Stato) ed in piazza Carità e aree limitrofe (con ausilio dell’Arma dei Carabinieri). I controlli di prevenzione sono stati possibili grazie al lavoro di 34 unità di personale (di cui 4 medici veterinari, 14 medici igienisti e 16 tecnici della prevenzione). Sono stati ispezionati 10 esercizi (di cui 8 ristoranti e 2 bar con somministrazione).