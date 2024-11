.com - Serie B Nazionale / Jesi prende il volo, battuta anche Montecatini 73-72

Terzo successo consecutivo per il quintetto di Ghizzinardi. Un brillante Cena protagomista di serata con 27 punti. Prossimo turno giovedì 7 novembre ore 21 al Palatriccoli contro Ruvo di Puglia, 3 novembre 2024 – Terza vittoria consecutiva, seppur di misura, perche battela T Tecnica Gema73-72 al temine di un match adrenalinico ad alti ritmi. La precisione dall’arco soprattutto nella prima parte di gara a garantire il vantaggio contro un’avversaria che ha saputo mantenersi in partita e rincorrere fino all’ultimo. Una brillante prestazione di un Cena in serata a firmare il successono, indiscusso marcatore di serata con i suoi 27 punti a referto. Berra sale subito in cattedra e la tripla iniziale di Cena sigla il primo mini gup di serata di 7-0 al 2’.insegue e al 5’ Passoni impatta 11-11.