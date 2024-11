Notizie.com - Scopriamo Vittoria Belvedere oggi: la salute cagionevole non l’ha fermata, la sua determinazione è incredibile!

è un volto amatissimo della tv italiana, una di quelle attrici che ha saputo incantare il pubblico con talento, eleganza e una bellezza senza tempo. Negli anni, ha lasciato il segno grazie ai suoi ruoli in tv e al cinema, diventando una delle interpreti più apprezzate del panorama italiano. Mamolti si chiedono: che fine ha fatto? E soprattutto, come sta dopo la malattia che ha segnato la sua vita?come sta– Notizie.comUn talento che ha conquistato il pubblicoè nata a Vibo Valentia nel 1972 e, ancora giovanissima, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Appena tredicenne, si avvicina alla moda, sfilando e posando come modella, per poi debuttare nel mondo della recitazione negli anni ‘90, partecipando a miniserie di successo come Piazza di Spagna, al fianco di Lorella Cuccarini.