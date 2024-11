Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Da qui”, Il Nuovo Singolo di Paola Consagra

“Da qui” è ildi, disponibile su tutte le piattaforme dalla mezzanotte del 18 ottobre 2024. Ildiè “Da qui” “Da qui” è il titolo deldi, che sarà disponibile su tutte le piattaforme musicali. Questa traccia rappresenta uninizio, un luogo mentale che esiste anche quando il percorso da seguire non è ancora chiaro. “Procrastinare stanca, ogni giorno dico che uscirò domani, ma ancora non ci sono riuscita“. Chi è? Ph. Valeria Cavaliereè una cantautrice originaria di Palermo, nata nel 1995 e attualmente residente a Roma. Con la chitarra sempre in mano e una penna tra le dita, compone canzoni dal sapore folk intrise di malinconia, che possono essere ascoltate su tutte le piattaforme digitali.