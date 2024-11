Russia attacca, contro l'Ucraina "una delle più potenti offensive di Mosca"

Leggi tutto su Ildenaro.it

(Adnkronos) – L’esercito ucraino arranca e ora fa i conti con “unapiùrusse” dopo oltre due anni dall’inizio della guerra. Parola del generale Oleksandr Syrskyi, capoForze Armate ucraine. L’annuncio arriva nel giorno in cui gli 007 ucraini lanciano un nuovo allarme sulle truppe di Kim e in cui il ministero della Difesa russo ha rivendicato la conquista di altri due altri villaggi nelorientale.ha infatti precisato che le sue forze hanno “liberato” il villaggio di Kurakhivka, vicino alla città industriale di Kurakhove, nella regione orientale di Donetsk, e quello di Pershotravneve, nella regione di Kharkiv. “Ho informato i colleghi cechi della situazione sul campo, che continua a essere difficile”, ha fatto sapere via Telegram il generale Syrskyi, riferendo di un incon una delegazioneForze Armate ceche.