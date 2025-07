Le nomination storiche agli Emmy di Severance riscattano il grande snub della stagione 1

La serie televisiva Severance sta registrando un successo senza precedenti, confermato dalle numerose nomination ai Premi Emmy 2025. Con un totale di 27 candidature, si distingue come lo show con il maggior numero di riconoscimenti tra tutte le produzioni in gara, consolidando la propria posizione come uno dei titoli più acclamati dell’anno. Questo risultato rappresenta anche una rivincita per la serie, che nel 2022 aveva ricevuto meno attenzione nonostante l’ottimo riscontro della prima stagione. severance stagione 2: il record di nominations ai premi Emmy del 2025. severance ottiene 27 candidature in molteplici categorie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Le nomination storiche agli Emmy di Severance riscattano il grande snub della stagione 1

Severance si è affermata come una delle serie più discusse degli ultimi anni, grazie alla sua trama avvolgente, alle interpretazioni di alto livello e a una regia curata nei minimi dettagli.

