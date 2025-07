Crack Visibilia la ministra Santanchè ottiene l’ennesimo rinvio ed esulta Se ne riparlerà il 16 settembre

Il collegio difensivo della ministra Daniela Santanchè ottiene l’ennesimo rinvio. Dopo quello raggiunto giorni fa nell’udienza preliminare per truffa aggravata all’Inps, la ministra ieri ha portato a casa anche il rinvio del processo per le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale editoriale Visibilia. Se ne riparla il prossimo 16 settembre. Un rinvio che ha dato il là a un acceso botta e risposta tra i pm e il presidente del collegio Giuseppe Cernuto. I pubblici ministeri Marina Gravina e Luigi Luzi, infatti, contestando lo stop di altri due mesi, hanno evidenziato il “rischio prescrizione” e “l’interesse della giustizia per la ragionevole durata del processo: con questi ritmi – hanno spiegato – rischiamo di andare troppo in là”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

