Elezioni regionali in Toscana le trattative a sinistra | Giani strappa il via libera

Firenze, 16 luglio 2025 –  “Ora facciamo squadra, niente fughe in avanti. E per qualsiasi cosa ci si telefona, il mio è sempre aperto. Intesi?”. Sguardo appuntito, mezzo sorriso. Elly Schlein docet. Al Nazareno, alle 18.30 di lunedì, la crisi che avrebbe potuto cambiare la geografia politica della Toscana sembra superata con un sospiro di sollievo, comunicati congiunti studiati a tavolino, promesse e abbracci. Tanto che il governatore Eugenio Giani detta alle agenzie il suo “mi affido al partito” e rincorso per via del Tritone scortato da Igor Taruffi aggiunge “nessun passo indietro” mentre il segretario toscano Emiliano Fossi parla di “incontro positivo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

In questa notizia si parla di: toscana - giani - elezioni - regionali

Il governo impugna la legge toscana sul fine vita, Giani: "La difenderemo" - Il consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, ha deciso di impugnare la recente legge della Regione Toscana sul cosiddetto 'fine vita'.

Fine vita, il governo impugna la legge della Toscana. Giani: “Paradossale, difenderemo la norma con determinazione” - A parole il governo Meloni sostiene l’autonomia differenziata, ma quando una Regione sorpassa l’inerzia colpevole dell’esecutivo e vara una legge più che giusta, quella norma viene impugnata.

Fine vita: governo Meloni impugna la legge della Toscana. Giani: “Siamo decisi a difenderla con determinazione” - Il governo, nel corso del Consiglio dei ministri di questo pomeriggio, 9 maggio 2025, a Palazzo Chigi, ha deciso di impugnare la legge della Regione Toscana sul fine vita.

Verso il #voto regionale, Petrucci (#Fdi): “Giani ostaggio del #correntismo del #Pd” #elezioniregionali #Toscana2025 Vai su X

Terremoto nel Pd, l’annuncio di Schlein: cosa sta succedendo: Eugenio Giani, presidente in carica della Regione Toscana, ha reso pubblica la sua intenzione di candidarsi nuovamente alle prossime elezioni regionali. Tale decisione è stata annunciata durant Vai su Facebook

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera; Armistizio nel Pd: Giani sarà ricandidato alle regionali in Toscana (ma alle condizioni dettate da Schlein); Elezioni regionali, Pd commissariato dai 5 Stelle in Campania e Toscana: Giani popolare ma… De Luca e il Fico indigesto.

Regionali 2025, il Pd e il nodo Giani in Toscana - Questo articolo Regionali 2025, il Pd e il nodo Giani in Toscana proviene da LaPresse ... Da msn.com

Elezioni Regionali: Giani ricandidato Governatore, ma con il timone in mano a Schlein verso il "campo largo" - Di Lorenzo Agnelli | 15 Luglio 2025 alle 11:30 Alla fine l’accordo sembrerebbe sia stato trovato: Eugenio Giani guiderà il centrosinistra alle elezioni regionali in Toscana del prossimo ottobre. Come scrive informazione.it