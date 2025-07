Inter un attaccante della Primavera nel mirino del Modena – Sky

Continua a crescere l’interesse intorno ai calciatori dell’Inter Primavera. I campioncini d’Italia si sono messi in mostra nell’ultimo torneo di categoria, tanto da richiamare l’attenzione di alcune big di Serie B. INTERESSE – Come raccolto dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Modena, club di Serie B, ha messo nel mirino anche Matteo Spinaccé, attaccante dell’ Inter Primavera che si è messo in mostra nel corso dell’ultimo campionato di categoria. Il giovane attaccante nerazzurro resta sotto osservazione dal club emiliano Allo stesso tempo il giovane è stato già promosso nell’Under 23 dell’Inter in Serie C. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, un attaccante della Primavera nel mirino del Modena – Sky

In questa notizia si parla di: inter - primavera - modena - attaccante

Prima la Roma, poi l’Inter Primavera sfiora il colpaccio! Finisce 2-2 - Si chiude con un pareggio bellissimo (2-2) la sfida tra l’Inter Primavera e la Roma al Tre Fontane. A decidere il match, valido per la 36ª giornata di campionato, sono stati i gol di Coletta e Della Rocca nel primo tempo e la risposta nella ripresa di Topalovic e Mosconi.

Roma-Inter Primavera 2-2, pagelle: Mosconi e Topalovic decisivi! - L’Inter rimonta la Roma e pareggia con il risultato di 2-2 in campionato. Topalovic e Mosconi cambiano totalmente la partita e sono i migliori, le pagelle del match.

Roma Inter Primavera 2-2: grande ripresa, i nerazzurri strappano il pari in rimonta! - di Giuseppe Colicchia Roma Inter Primavera: cronaca, risultato e tabellino del match di oggi, valevole per la 36^ giornata del campionato di Primavera 1.

Ex Milan Primavera, David Rodríguez entrerà nello staff di Andrea Sottil al Modena Vai su Facebook

Cesena, visite mediche per Zaro. Bianchi e Olivieri i nomi per l’attacco; Chivu torna all'Inter? Da Casadei a Esposito, quanti talenti lanciati nelle giovanili; La Primavera dell'Inter vince, ma tra meteore e plusvalenze che fine fanno i giovani nerazzurri?.

TMW - La Serie B punta gli occhi su Spinaccé: tre club hanno chiesto informazioni - La positiva annata con la Primavera dell'Inter ha attirato l'interesse di diversi club su Matteo Spinaccé, attaccante classe 2006 e tra i protagonisti della vittoria dello scudetto dei baby talenti gu ... Come scrive msn.com

Amadou Sarr, chi è l’attaccante della Primavera dell’Inter che ... - Il 19enne farà parte della prima squadra dell’Inter almeno fino a quando il bomber austriaco non rientrerà in gruppo ... corriere.it scrive