L’altra faccia della verità Tv8 | trama e spiegazione finale del film 2024

L’altra faccia della verità film Tv8 del 2024. L’altra faccia della verità film Tv8 del 2024 è diretto da Paula Elle. Qui rientra nei generi drammatico e thriller come nel caso di La Verità su mia madre. La storia ruota attorno a un’adolescente di nome Ellie, che, dopo la misteriosa morte della sua amica, scopre che sua madre ha un passato mortale. Mentre Ellie cerca di scoprire la verità, si ritrova in una corsa contro il tempo per risolvere l’omicidio della sua amica prima di diventare la prossima vittima. Nel cast troviamo Matreya Scarrwener e Lauren K. Robek e Khamisa Wilsher nei ruoli principali- L’altra faccia della verità trama completa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

