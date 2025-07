Ex impiegata dell’Inps concede falsi contributi al figlio

Terni, 16 luglio 2025 – Inseriva on line nel sistema dell’ Inps contributi previdenzial i non dovuti a favore del figlio. Ex operatrice dell’Inps, all’epoca in servizio negli uffici di Terni, ha patteggiato sei mesi di reclusione e 400 euro di multa per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. È accusata di avere inserito negli archivi informatici dei lavoratori agricoli la contribuzione a favore del figlio, in qualità di operaio agricolo a tempo determinato, dal 1997 al 2008, senza però che lo stesso figlio ne avesse diritto. L’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ex impiegata dell’Inps concede falsi contributi al figlio

In questa notizia si parla di: inps - figlio - contributi - impiegata

