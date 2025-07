Trump suggerisce l’escalation a Zelensky | Perché non colpite Mosca? Il Cremlino | Parole molto serie

Dopo aver ordinato la ripresa delle forniture militari a Kiev, Donald Trump sembra aver definitivamente e diametralmente cambiato postura nei confronti della Russia di Vladimir Putin. Come racconta il Financial Times, citando fonti interne all’amministrazione americana, il tycoon, durante l’ultima conversazione con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, avrebbe chiesto: “PerchĂ© non avete colpito Mosca o San Pietroburgo?”. Una domanda alla quale ha risposto prontamente il leader di Kiev affermando: “Possiamo farlo, se ci fornite le armi”. Una frase tutt’altro che innocente, perchĂ© se fino a ora non ci sono stati attacchi contro la capitale russa è solo perchĂ© sia l’Unione europea che gli Stati Uniti, temendo di oltrepassare una linea rossa, lo hanno giustamente impedito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Trump suggerisce l’escalation a Zelensky: “PerchĂ© non colpite Mosca?”. Il Cremlino: “Parole molto serie”

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale.

Il labiale di Trump mentre "caccia" Macron in Vaticano: "Non dovresti essere qui, fammi un favore"; poi il colloquio con Zelensky: "Strategia interessante" - VIDEO - Un esperto nella lettura del labiale ha analizzato la conversazione tra il presidente degli Stati Uniti e il presidente francese prima dei funerali di Papa Francesco ieri, 26 aprile, in Vaticano; poi ha scoperto che cosa si sono detti Trump e Zelensky Donald Trump ha escluso e "cacciato" Emma

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky.

Guerra Ucraina-Russia. Kallas: “Attacchi russi con armi chimiche”. Trump: “Mosca non è target”; Zelensky: pronti a negoziati diretti con la Russia; Gli Stati Uniti rifiutano di appoggiare una risoluzione Onu contro l'aggressione russa - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha avuto un incontro con il suo omologo cinese, Wang Yi.

Trump suggerisce l’escalation a Zelensky: “Perché non colpite Mosca?”. Il Cremlino: “Parole molto serie” - Trump suggerisce l’escalation a Zelensky: “Perché non colpite Mosca e San Pietroburgo? Da lanotiziagiornale.it

Trump evoca l’attacco a Mosca. Poi smentisce: “Io super partes” - Donald Trump risponde così a un articolo del Financial Times, che sulla base di fonti interne alla Casa Bianca ha ricostruito la telefonata de ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it