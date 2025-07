Un’app ti aiuta a gestire i rifiuti dalla raccolta differenziata al ritiro a domicilio

Ogni giorno produciamo montagne di rifiuti e mai come oggi la sostenibilitĂ non è piĂą un’opzione ma una necessitĂ . Per questo motivo è nata Aliapp, uno strumento che può davvero fare la differenza. Gratuita e facile da usare, l’app ti accompagna nella gestione quotidiana dei rifiuti: ti ricorda. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it