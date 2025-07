Aggredita autista del bus pugni da un automobilista che dopo è scappato

Prato, 16 luglio 2025 – Una conducente di un bus di Autolinee Toscane è stata aggredita l'altro pomeriggio intorno alle 18 da un automobilista in via dell'Alberaccio: il pullman, che stava svolgendo servizio sulla linea 1+ in direzione della stazione, era momentaneamente in sosta alla fermata per far salire i passeggeri. Lo rende noto la stessa Autolinee Toscane spiegando che "secondo una prima ricostruzione, poco dopo che la conducente si era accostata alla fermata per la salita e la discesa dei passeggeri", l'automobilista "si è affiancato al bus, è sceso, ha inveito ed ha sferrato dei pugni dal finestrino alla dipendente alla guida.

