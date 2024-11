Oasport.it - Perché Russell (2 volte) e Hamilton sono sotto investigazione: cosa può cambiare per la Ferrari

Si prevede un lungo post gara a Interlagos, sede del 21° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. In Brasile, la vittoria è andata a uno straordinario Max Verstappen, capace di rimontare dal 17° al 1° posto, interpretando alla perfezione una gara in cui Safety Car e sospensione per la tanta pioggia hanno portato diverseal cambio di scenario. L’asfalto bagnato ha reso arduo l’interpretazione a tutti i protagonisti e da questo punto di vista il primo a farne le spesa è stato Lance Stroll, andato fuori pista nel corso di giro di formazione e causando la partenza abortita del GP.