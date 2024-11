Lanazione.it - Oltre i Pink Floyd. Sul palco salgono i Brit, la tribute band più famosa

Il 28 marzo del 1994 usciva in Inghilterra “The Division Bell“, l’ultimo album in studio dei, un disco iconico che avrebbe venduto 12 i milioni di copie, e rimasto indimenticabile per tutti i fan, e non solo, della straordinaria rockinglese nata negli anni Sessanta. A trent’anni da quella data, i, la più celebremondiale dei, porta in giro per il mondo uno spettacolo chead essere uno straordinario omaggio musicale è uno vero e e proprio show emozionante e dai grandi effetti scenici. Dopo 90 date negli Stati Uniti, iarrivano stasera in concerto, alle 20,30, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del “P-U-L-S-E World Tour”. Sul, insieme alla musica, video, ologrammi, laser e giochi di luce capaci di creare un’atmosfera da sogno.