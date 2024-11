Lanazione.it - Oggi la Festa dell’Unità nazionale: "Onoriamo chi ha difeso la patria"

Il Comune celebralae delle forze armate in collaborazione con le associazioni combattentistiche e di Arma della città. Il programma prevede il ritrovo alle 16 nella piazzetta della Pace e in piazza della Repubblica per la deposizione di corone alle lapidi seguirà la cerimonia dell’alzabandiera in piazza Italia. Seguiranno la commemorazione del sindaco Jacopo Ferri (nella foto) e la deposizione delle corone ai caduti di tutte le guerre ai monumenti. La cerimonia sarà accompagnata dalla Musica Cittadina. "Si tratta di una giornata dedicata a tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale die di attaccamento al dovere - -dice il sindaco -.