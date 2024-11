Calciomercato.it - Non solo Leao, il Milan ha un altro problema: “Drammatico”

Non c’è soltantoa complicare i piani del: arriva il duro attacco ad unrossonero, la situazione è drammatica Una vittoria che non cancella i dubbi. Contro il Monza ilringrazia Reijnders e porta a casa tre punti fondamentali per la propria stagione. Non, ilha un: “” (LaPresse) – Calciomercato.itServiva vincere per rinsaldare la panchina di Fonseca e per evitare che il distacco dal vertice diventasse ancora più elevato e la vittoria è arrivata. Un successo che non cancella però tutti i dubbi che c’erano intorno alla squadra rossonera, anzi ne alza di altri. Ovviamente tra questi c’è Rafael, spedito ancora in panchina dall’allenatore e protagonista di una mezz’ora in campo senza incidere più di tanto.