Ilfattoquotidiano.it - Mina è tornata: è uscito “Buttalo Via”, il nuovo singolo firmato da Gabbani. E ci ricorda che saper cantare (e molto bene) non deve essere un optional

I tempi della musica cambiano, le produzioni anche, l’autotune è stato sdoganato, gli anni passano e le evoluzioni non si fermano ed uncosì. Poi arrivache con un buffetto spazza via tutti con la potenza della sua storia, della sua voce e con un brano perfetto calato nelle sue (migliori) corde a dimostrarci che il belcanto esiste ancora ed è vivo e vegeto. Poi qui certamente non scomoderemo l’età della regina della musica italiana, ma rimane un mistero mistico come la sua voce sia ancora così larga, colorata e potente al pari di una intera orchestra. Ad un anno e mezzo da “Ti amo come un pazzo”,torna con unprogetto al fianco del suo produttore storico e figlio Massimiliano Pani.