Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 0-2, Superlega Volley in DIRETTA: 15-11. Reazione dei padroni di casa

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-18 In rete il servizio di Hossein. Fioccano i set point. 23-18 Out l’attacco di Plotnytskyi. 23-17 E’ lungo il servizio del giapponese. 23-16 Ancora un gran punto di uno scatenato Ishikawa. 22-16 Contrattacco a segno per il subentrato Hossein. 22-15 Out stavolta il servizio di Ben Tara. 22-14 Contrattacco micidiale di Ishikawa. 21-14 Out l’attacco di Lagumdzija. 20-14 ACE Ben Tara! 19-14 MUROOO ISHIKAWA! +5. 18-14 Sbaglia anche Chinenyeze, molto in ombra stasera nonostante la gran prova dei suoi. 17-14 In rete il servizio di Loser. 17-13 Scappa via il servizio di Loeppky. 16-13 Mani fuori ben piazzato da Lagumdzija. 16-12 Pasticcio di, che non riesce a gestire il contrattacco. 15-12 Il canadese si riscatta piazzando il mani fuori. 15-11 Non passa l’attacco di Loeppky.