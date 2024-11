Oasport.it - LIVE Maratona New York 2024 in DIRETTA: in corso la gara femminile, dalle 15.05 i top runner maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:43 Obiri dovrà guardarsi le spalle principalmenteconnazionali Edna Kiplagat, Shelia Chepkirui e Sharon Lokedi. Intanto detta il passo l’etiope Seferi. 14:39 Hellen Obiri vuole bissare la vittoria della passata edizione. La keniana ha dichiarato di voler abbassare il crono del 2023 di 3-4 minuti, vedremo se ne sarà capace. 14:36 Primi 3 km in leggera salita sul Ponte di Verrazzano. I dislli contraddistinguono ladi New. INIZIA LADI NEWDELLE TOPFEMMINILI 14:34 Splende il sole su New, ma la temperatura è di poco meno di 10°. Già partite, come da tradizione, le gare riservate agli atleti in carrozzina. 14:30 Meno di 5 minuti allo start delle migliori atlete in campo, mentre arrivano le prime immagini dalla regia internazionale.