Oasport.it - LIVE Maratona New York 2024 in DIRETTA: Bashir Abdi sfida Tola, Obiri favorita al femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della 53esima edizione delladi New. Edizioneche si svolge alle porte delle elezioni per la presidenza americana, e che dunque catalizzerà ancor più l’attenzione non solo degli appassionati sportivi. Non ci saranno italiani professionisti al via, ma una nutritissima partecipazione di runner amatoriali. Diverse invece le stelle che animeranno latanto in campo maschile quanto in campo. Occhi puntati su Tamirat. L’etiope difende il trofeo conquistato nel 2023 quando firmò il record del percorso in 2:04’58” prima si griffare anche l’oro Olimpico in quel di Parigi. Principale avversario il belga, argento nella capitale transalpina.