Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Dolehide/Krawczyk 1-2, WTA Finals 2024 in DIRETTA: break USA in avvio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Ancora bene di rovescio in risposta. 15-40 Miracolo puro dicon la volèe di rovescio. Atterra sulla riga e poi c’è la comoda chiusura a rete. 0-40 Altra risposta profondissima di, comodo smashe 3 palle. 0-30 Era stato splendido il rovescio difensivo di, ha sbagliato una comoda chiusura di dritto. 0-15 Brave a rete le USA, addirittura serve&volley di. 1-1 A zero anche la coppia USA. 40-0 Comoda volèe di. 30-0 Splendido slice di, che manda al bar niente meno che Saraa rete. 15-0 Bel riflesso a rete di. 1-0 Altra prima, altro punto! 40-0 Altro slice, altra comoda volèe di Sara. 30-0 Servizio a uscire vincente! 15-0 Intervento vincente didopo la prima a uscire.