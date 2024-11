Oasport.it - LIVE Ciclocross, Europei femminili 2024 in DIRETTA: Casasola terza dopo il terzo giro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDIMASCHILI DALLE 15.30 14.44sembra aver recuperato qualcosa ed ha circa 10? da recuperare ora sulla vetta. 14.42 Brand è rientrata sulle due battistrada e si unisce al gruppo di testa. 14.41 Van Empel e Alvarado non si fermano e mantengono circa 7? di margine su Brand.è rimasta a 15? dalla vetta. 14.39paga 15? dalla vetta ed è quarta. Brand è distante solamente 7?: il podio è ancora possibile. 14.38 Brand si sta riportando sulle due battistrada.sembra che stia perdendo qualche metro sulle ragazze al comando della gara. 14.37 Brand si mette alla caccia delle due connazionali, ottima reazione diche si porta in quarta posizione nel tratto scalinato in salita. 14.