Ilfogliettone.it - La minaccia di Medvedev: “Se Trump cerca la pace, rischia come JFK”

Leggi tutto su Ilfogliettone.it

Con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il mondo politico è in fermento e le reazioni internazionali si moltiplicano. Tra queste, spiccano le dichiarazioni di Dmitry, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia., noto per la sua lealtà a Vladimir Putin e per le sue posizioni critiche verso l'Occidente, ha utilizzato il suo profilo Telegram per esprimere opinioni incisive riguardo al voto di martedì. Secondo lui, il risultato delle elezioni non avrà alcun impatto significativo sulla Russia, poiché le posizioni dei candidati americani riflettono un consenso bipartisan volto a "sconfiggere" il paese.I cinque punti disulle elezioni Usaha delineato cinque punti chiave riguardo alle elezioni: Primo: Le elezioni non apporteranno cambiamenti significativi per la Russia.