Metropolitanmagazine.it - La Marvel sta già pianificando il ritorno di Venom dopo The Last Dance [SPOILER]

L’articolo contienesu: The. Laha già stabilito comepuò tornareThenell’universo di Sony. Come si è visto nell’ultimo film della trilogia didi Sony , Eddie Brock e il suo simbionte sono stati separati grazie a un sacrificio chiave, sperando di garantire che il principale cattivo cosmico Knull non potesse essere liberato dalla sua prigione nello spazio. Tuttavia, sembra che ci siano alcuni modi diversi in cui The Lethal Protector potrebbe ancora tornare in futuro. In: The, viene rivelato che Eddie Brock edi Tom Hardy possiedono un codice , il risultato del loro legame condiviso e della forza vitale creatache il simbionte ha rianimato Eddie dalle sue ferite mortali per mano di Riot, come si è visto alla fine del primo film di