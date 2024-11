Lanazione.it - Guardie svizzere pontificie, trasferta fiorentina

Firenze, 3 novembre 2024 – Giornata, ieri, sabato, per una delegazione diche sono arrivate in città accompagnate dal loro comandante, Christoph Graf, e dal cappellano, il monaco benedettino Kolumban Reichlin. I militari erano a loro volta seguiti dalle famiglie con tanti bambini. La giornata è iniziata in piazza San Giovanni, dove l’arcivescovo Gherardo Gambelli, ha ricevuto la delegazione giunta dalla Città del Vaticano nella Chiesa di San Salvatore al Vescovo, dove, dopo un momento di preghiera, il comandante Graf ha portato gli auguri di tutto il Corpo per l’importante appuntamento di oggi in Cattedrale, durante il quale all’arcivescovo Gherardo è stato imposto il Pallio dal nunzio apostolico per l’Italia, monsignor Petar Rajic.