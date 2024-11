Gaeta.it - FURTO ORGANIZZATO ALLA SEDE DHL A MONTICELLI D’ONGINA: UNA NOTTE DI TENSIONE

Nellatra giovedì e venerdì,, in provincia di Piacenza, è stata teatro di un audacedella DHL. Un gruppo di ladri ben organizzati ha fatto irruzione nel piazzale dell'azienda, portando via materiale tecnologico di grande valore. I dettagli dell'operazione sono ancora in fase di verifica, con le forze dell'ordine impegnate a ricostruire la dinamica degli eventi. IL PIANO DEI LADRI: UNA STRATEGIA BEN CONFEZIONATA Il colpo è stato eseguito con una pianificazione meticolosa e una tempistica precisa. I malviventi non si sono limitati ad entrare nellaDHL; per prevenire l'arrivo della polizia, hanno bloccato le strade di accessozona. Utilizzando veicoli rubati, hanno creato delle barricate improvvisate, posteggiando auto e furgoni in modo strategico.